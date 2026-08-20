Ergebnisse der zweiwöchigen Schulwegkontrollen: Polizei Bitburg war an sechs Schulen





Bei den Kontrollen, die überwiegend in den Morgen- und Mittagsstunden stattfanden, überprüften die Einsatzkräfte 186 Fahrzeuge. Dabei stellten sie 31 Verstöße fest. Besonders häufig ging es um eine unzureichende bzw. fehlende Kindersicherung. Dabei sollte gerade der Schulweg Anlass sein, besonders sorgfältig hinzuschauen. Wenn Eltern ihre Kinder morgens zur Schule bringen, steht eigentlich genau eines im Mittelpunkt: das eigene Kind sicher ans Ziel zu bringen. Die Fahrt dauert häufig nur wenige Minuten, doch ein Unfall kann in Sekunden passieren. Eine nicht korrekt angelegte oder ungeeignete Sicherung kann dann schwerwiegende Folgen haben.

Darüber hinaus wurden unter anderem Führerscheine nicht mitgeführt sowie Halte- und Parkverstöße festgestellt. Besonders kritisch: Ein Vater war ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Fahrzeug unterwegs.



Die Polizei appelliert eindringlich an alle Eltern und Verkehrsteilnehmer: Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer und haben Fehler im Straßenverkehr nicht immer selbst in der Hand. Eine korrekt angelegte Kindersicherung, angepasste Geschwindigkeit und ein vorausschauendes Verhalten können im entscheidenden Moment Leben retten.

Auch die Zentrale Verkehrsdienste hatten die Verkehrssicherheit rund um Schulen im Blick. Im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen wurden fünf Anzeigen gefertigt, 103 Verwarnungen ausgesprochen und ein Fahrverbot festgestellt.

Die Zahlen zeigen: Noch immer sind zu viele Verkehrsteilnehmer rund um Schulen zu schnell unterwegs oder nehmen die besonderen Gefahren für Kinder nicht ernst genug. Kinder bewegen sich anders als Erwachsene, sind mit Verkehrssituationen teilweise noch überfordert und können Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht immer richtig einschätzen.

Neben den Schulwegkontrollen fanden in Bitburg insgesamt 17 Jugendschutzkontrollen statt.



Unser Appell richtet sich dabei nicht nur an Eltern, sondern an alle Verkehrsteilnehmer: Rund um Schulen ist nicht der schnellste, sondern der sicherste Weg das Ziel. Nehmen Sie Rücksicht, fahren Sie aufmerksam und rechnen Sie damit, dass Kinder sich ruckartig und unvorhersehbar im Straßenverkehr verhalten können.



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