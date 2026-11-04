Ergebnis bei Kontrollen von Gewichten im Güterverkehr erschreckend

Fast 80 (!) Prozent der kontrollierten Fahrzeuge wurden hierbei wegen der Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes beanstandet, wobei insbesondere Überladungen von Holztransportern herausstachen.

Insgesamt neun Mal musste die Weiterfahrt wegen einer Überladung untersagt werden. Dabei lagen die festgestellten Überschreitungen der Gewichte im Gewichtsbereich von 44 bis 56 Tonnen. Demnach lagen die Überladungen im Bereich zwischen 10 und 40%. Spitzenreiter bei den Kontrollen waren ein belgischer Langholztransport bei Losheim mit 56 Tonnen und ein mit Hühner-Dung beladener niederländischer Sattelzug bei Prüm mit 50,5 Tonnen.

Insgesamt wurden hierbei sechs Holztransporte, ein mit Dung beladener Sattelzug, ein mit zwei Seecontainern beladener Sattelzug, sowie ein mit Milch beladener Sattelzug wegen Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes beanstandet. Das zulässige Gesamtgewicht lag für alle bei 40 Tonnen.

Gegen die verantwortlichen Fahrer wurde jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Gegen die jeweiligen Unternehmen werden Verfahren angestrebt, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.

Neben den Überladungen wurde noch ein Verkehrsteilnehmer mit einem Handy am Steuer erwischt, zudem war bei einem Pkw-Gespann die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Außerdem wurden noch einige Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Kontrollberichte werden auch hier vorgelegt.

Im Einsatz befanden sich Beamte der Police Zone Eifel (B), des Verkehrskommissariats Euskirchen, des Bundesamt für Logistik und Mobilität Mainz, sowie der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier.



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