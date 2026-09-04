Der alleinbeteiligte 76- jährige Fahrzeugführer kam aufgrund eines medizinischen Notfalles mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte dabei die linke und rechte Schutzplanke.
Zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen, insbesondere zur Landung eines Rettungshubschraubers, musste die A60 im entsprechenden Streckenabschnitt für zwei Stunden gesperrt werden.
Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt, die Autobahnmeisterei Prüm, die Polizeiautobahnstation Schweich und die Polizeiinspektion Bitburg.
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Ergänzung zur Pressemeldung vom 04.09.2026, 08:45 Uhr; Vollsperrung der A60