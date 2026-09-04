Ergänzung zur Pressemeldung vom 04.09.2026, 08:45 Uhr; Vollsperrung der A60

Am 04.09.2026 gegen 07:45 Uhr kam es auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid in Fahrtrichtung Wittlich zu einem Verkehrsunfall.





Der alleinbeteiligte 76- jährige Fahrzeugführer kam aufgrund eines medizinischen Notfalles mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte dabei die linke und rechte Schutzplanke.



Zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen, insbesondere zur Landung eines Rettungshubschraubers, musste die A60 im entsprechenden Streckenabschnitt für zwei Stunden gesperrt werden.



Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt, die Autobahnmeisterei Prüm, die Polizeiautobahnstation Schweich und die Polizeiinspektion Bitburg.



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