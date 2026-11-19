



Die eintreffenden Feuerwehrkräfte stellten ein offenes Feuer im Bereich des Anlieferungsbereichs des Krankenhauses fest. Sie konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und vollständig ablöschen.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren verschiedene Abteilungen des Krankenhauses von Rauch und Geruchsbelästigung betroffen. Deshalb sorgten die Einsatzkräfte durch Aufstellung großer Lüfter für eine möglichst zügige Entlüftung. Dennoch entstand ein Schaden am Gebäude.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden drei Personen durch den Rauch leicht verletzt, alle konnten vor Ort unmittelbar behandelt werden.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamtes wurde zur Ermittlung der Brandursache angefordert. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer nicht wie zunächst vermutet an einer Müllpresse ausgebrochen sein. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Entgegen der polizeilichen Erstmeldung kam es nicht zur Umsetzung der zunächst angedachten Evakuierung von Patienten. Nach Angaben der Klinikleitung ist die Versorgung aller aktuellen Patienten vollumfänglich gewährleistet. Nähere Information zur Situation vor Ort hat das Klinikum Idar-Oberstein selbst in einer Pressemeldung veröffentlicht, diese lässt sich unter anderem hier nachlesen: https://s.rlp.de/m207XXX



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell