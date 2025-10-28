Erfolgreiches Bürgertelefon der Polizei zum Thema Einbruchschutz





Zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich umfassend zu diesem wichtigen Thema informieren zu lassen.



Im Rahmen der Telefonaktion des Polizeipräsidiums Trier konnten die Anrufer und Anruferinnen ihre individuellen Fragen und Anliegen zum Thema Einbruchschutz mit den Einbruchschutzexperten der Zentralen Prävention besprechen.

Die Fragen kamen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Warum ist gerade in dieser Jahreszeit das Risiko für einen Einbruch höher? Wodurch kann ich einen höheren Einbruchschutz erreichen? Kann ich Einbrecher abschrecken? Ist eine Videoüberwachung sinnvoll?



Neben den telefonischen Beratungen wurde den Interessierten auch ein kostenloses Vor-Ort-Angebot zur Einbruchschutzberatung unterbreitet.

Dieses Angebot umfasst eine ausführliche Analyse der vorhandenen Sicherheitssituation vor Ort und Empfehlungen zu technischen Standards sowie zusätzlichen elektronischen Sicherungsmaßnahmen wie Alarmanlagen und Videotechnik bei Bedarf.



"Wir freuen uns, dass so viele Bürgerinnen und Bürger unser Angebot genutzt haben", so Polizeihauptkommissar Jürgen Frohn.

"Der rege Zuspruch zeigt, dass das Thema Einbruchschutz die Menschen in unserer Region sehr beschäftigt. Wir werden daher auch in Zukunft solche Beratungsangebote durchführen, um die Sicherheit der Bürger weiter zu erhöhen."



Die Polizei ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger, bei Fragen oder Unsicherheiten rund um das Thema Einbruchschutz unbedingt Kontakt mit der Zentralen Prävention des Polizeipräsidium Trier aufzunehmen.



Nutzen Sie das kostenlose und individuelle Beratungsangebot der Einbruchschutzexperten und erhöhen Sie den Einbruchschutz in Ihrem Eigenheim.



Unser Beratungszentrum der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier erreichen Sie unter 0651 983 41159.



(Ansprechpartner Zentrale Prävention: Sascha Lerchner)



