Erfolgreiche Vermisstensuche nach 83-jähriger Frau

Am Montagabend, den 11.08.2025, wurde die Polizeiinspektion Schweich darüber informiert, dass eine 83-jährige Bewohnerin des Seniorenheims St. Josef, vermutlich bereits seit den Mittagsstunden, von dort aus abgängig sei.



Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbindung der Polizeiinspektionen Schweich, Trier, der Polizeiautobahnstation Schweich, der freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Schweich sowie der Rettungshundestaffel Wittlich eingeleitet.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen kam auch eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz.

Die Dame konnte letztlich in hilfloser Lage, durch ebenfalls bei der Suche eingebundene Angehörige, in unwegsamen Gelände aufgefunden werden.

Die 83-jährige Frau war zum Zeitpunkt des Auffindens leicht unterkühlt, ansonsten den Umständen entsprechend wohlauf.

Abschließend wurde die Frau zur weiteren, medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.



