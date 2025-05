Erfolgreiche Vermisstensuche in Trier-Pfalzel

Am Sonntagnachmittag, den 4. Mai 2025 kam es in Trier-Pfalzel zu einer umfangreichen Personensuche, da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte.

Trier (ots) -



Am Sonntagnachmittag, den 4.Mai 2025 kam es in Trier-Pfalzel zu einer umfangreichen Personensuche, da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte. Hierbei kam neben Kräften der Polizeiinspektion Schweich, der Berufsfeuerwehr Trier sowie der freiwilligen Feuerwehr Pfalzel auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die gesuchte Person konnte letztlich wohlauf in der Nähe ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizei Schweich bedankt sich bei zahlreichen Zeugenhinweisen, welche letztlich zum Auffinden der Person führte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell