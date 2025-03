Einsatzmaßnahmen auf dem Campingplatz Kröv

Die Lage konnte schnell durch starke Polizeikräfte bereinigt werden. Es wurde niemand verletzt und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Allgemeinheit. Die Ermittlungen dauern an.



Die Einsatzmaßnahmen erzeugten ein hohes Maß an Öffentlichkeitswirksamkeit.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.



