Ehrang-Quint
Einsatz wegen Pfefferspray an Friedrich-Spee-Gymnasium
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am heutigen Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr, kam es zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz an dem Friedrich Spee Gymnasium in Ehrang-Quint.



Durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen wurde im Schulgebäude, im Bereich eines Flures und Treppenhauses, Pfefferspray versprüht.

Bislang über 80 Schülerinnen und Schüler sind betroffen und werden derzeit vor Ort an der Sammelstelle, in der Mensa, erstversorgt. Bislang sieben Schülerinnen und Schüler mussten bereits zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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