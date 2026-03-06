Einsatz in der Polizeiinspektion Bitburg

Der Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, begann im Schleusenbereich sofort lautstark zu schreien, randalierte und versuchte in das Innere der Dienststelle zu gelangen.



Das Dienstgebäude wurde durch die anwesenden Polizeikräfte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verriegelt und gesichert. In der Folge sicherte weitere Einsatzkräfte den Bereich um die Dienststelle herum weiträumig ab und es wurden Kräfte der Spezialeinheiten angefordert. Der 25-Jährige beschädigte währenddessen unter anderem die Tür zum Inneren des Gebäudes, Fenster zum Außenbereich und Elektroinstallationen im Eingangsbereich der Dienststelle massiv.



Um 00:10 Uhr verschafften sich SEK-Kräfte Zutritt zum Eingangsbereich der Dienststelle und nahmen den Beschuldigten fest. Dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.



Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Der Mann befand sich wahrscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde anschließend in medizinische Behandlung übergeben.



Die Polizeiinspektion Bitburg war für die Dauer des Einsatzes für Bürgerinnen und Bürger nicht zugänglich. Eingehende Notrufe wurden von der Führungszentrale in Trier bearbeitet und etwaige Einsätze durch umliegende Dienststellen wahrgenommen. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.



