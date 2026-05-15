Einsätze der Polizei Bitburg mit Bezug zum Feiertag Christi Himmelfahrt



Am frühen Donnerstagmorgen wurde eine Person in hilfloser Lage aus einem Veranstaltungsraum in Rittersdorf "befreit". Ein Heranwachsender hatte das Ende einer Feier nicht mitbekommen und meldet sich gegen 6:45 Uhr telefonisch bei der Polizei, da er das mittlerweile verschlossene Gebäude nicht mehr eigenständig verlassen konnte.

Der Dienststelle in Bitburg wurde zudem am frühen Morgen um 6:45 Uhr ein PKW auf einem Wirtschaftsweg im Bereich von Orenhofen gemeldet. Die Überprüfung der Meldung ergab, dass der 33 Jahre alte Fahrer auf dem Heimweg von einer Feier war und eine kurze Pause eingelegt hatte. Der Fahrzeugführer war stark alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme erfolgen musste sowie der Führerschein sichergestellt wurde.

Am Abend, gegen 19 Uhr wurde die Polizei Bitburg zu einer Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten Personen am Spittel in Bitburg gerufen. Die Kontrahenten wurden ermittelt und erhielten Platzverweise. Es wurde niemand ernsthaft verletzt; gleichwohl wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet

Um 19:15 Uhr meldeten Anwohner aus Brecht, dass fremde Personen auf Hausdächer klettern würden. Ein Schaden sei nicht entstanden. Eine dafür in Betracht kommende Personengruppe wurde im Ort angetroffen und erhielt von der Polizei eine Gefährderansprache.

Später am Abend kam es um 22 Uhr in Wilsecker zu einer wechselseitig begangenen Körperverletzung und Bedrohung zwischen 5 Personen. Auch hier waren die Beteiligten zum Teil alkoholisiert. Eine Person wurde dabei im Gesichtsbereich verletzt. Die Ermittlungen zu dem Tathergang dauern noch an.

Gegen Mitternacht kam einer Streife in Olsdorf ein auffallend unsicher geführtes Auto entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die 62 Jahre alte Fahrerin unter starkem Alkoholeinfluss stand. Auch hier erfolgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Die dargestellten Einsätze dürfen als "feiertagsüblich" bezeichnet werden.

Im Laufe der Nacht kam es gegen 1:15 Uhr in Bickendorf jedoch zu einem weiteren Einsatz der Polizei Bitburg, der ein besondere Relevanz entwickelte. Ein 46-jähriger Besucher einer Veranstaltung wurde, von einer derzeit noch unbekannten Person, angegriffen und verletzt. Der alkoholisierte Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während des Transportes wurde der Mann aggressiv. Er griff eine Rettungssanitäterin an und beleidigte diese. Die Mitarbeiterin des Rettungsdienstes blieb unverletzt. Ihm wurden vorübergehend die Handfesseln angelegt und es erfolgte die Ingewahrsamnahme des Störers. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten gleichstehender Personen eingeleitet.



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