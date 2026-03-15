Einsätze der Polizei Bernkastel-Kues

Um in seine Wohnung zu gelangen, musste er hierfür durch ein Kellerfenster einsteigen und zu allem Übel noch eine Zwischentür aufbrechen, um sich letztendlich schlafen legen zu können.



Auch der Verdacht einer möglichen Freiheitsentziehung am Sonntag, den 15.03.2026, ließ sich schnell entkräften. Passanten meldeten einen Mann, welcher eine hilflose Frau in ein Auto zerre. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um einen Bekannten handelte, der die Frau abholte. Diese war alkoholbedingt nur noch bedingt "Herr" ihrer Sinne und Gliedmaßen und bedurfte daher der Unterstützung.



Im Rahmen von Verkehrskontrollen am Freitag, den 13.03.2026, konnten gleich mehrere Fahrzeugführer festgestellt werden, wie diese während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Bei einem Verkehrsteilnehmer konnte zudem eine Teleskopschlagstock im Fahrzeug erkannt werden. Da beim Fahrer kein berechtigtes Interesse vorlag, dieses mit sich zu führen, wurde der Schlagstock sichergestellt. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Am gleichen Tage wurde zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr ein Blinker eines Rollers am Moselparkplatz in Bernkastel-Kues, unterhalb der Straße "Gestade", beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

06531-95270

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