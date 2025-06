Einladung zum zweiten Bürgerdialog der Polizei Wittlich

Nach dem ersten Bürgerdialog im vergangenen Jahr

möchten wir auch in diesem Jahr mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt

ins Gespräch kommen, um gemeinsam über Themen im Kontext Sicherheit

zu sprechen.



Was erwartet Sie?

Einblick in das neue Sicherheitskonzept der Polizei Wittlich und die

Gelegenheit, Ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen zu teilen

Vorstellung unseres neuen stellvertretenden Leiters der

Polizeiinspektion Wittlich

Offener Austausch über Ihre Fragen und Anliegen



Wann: Mittwoch, 02.07.2025, ab 17:00 Uhr

Wo: Im Mehrgenerationenzentrum "WILàvie", Brautweg 1, Wittlich



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre Polizei Wittlich



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

E-Mail: piwittlich@polizei.rlp.de





