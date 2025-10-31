Nach den ersten Bürgerdialogen möchten wir nun zu Beginn der "dunklen" Jahreszeit mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wittlich ins Gespräch kommen, um gemeinsam über Themen im Kontext Sicherheit zu sprechen.
Was erwartet Sie?
- Einblick in das Sicherheitskonzept der Polizei Wittlich
- Rückblick auf vergangene Kontrollen und Maßnahmen
- Möglichkeit, Ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen mitzuteilen
- Offener Austausch über Ihre Fragen und Anliegen
Wann: Donnerstag, 13.11.2025, ab 17:00 Uhr
Wo: Im Mehrgenerationenzentrum "WILàvie", Brautweg 1, Wittlich
Wir freuen uns auf Sie!
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571 926 0
https://s.rlp.de/PIWittlich
Einladung zum 3. Bürgerdialog
