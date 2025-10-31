Einladung zum 3. Bürgerdialog





Nach den ersten Bürgerdialogen möchten wir nun zu Beginn der "dunklen" Jahreszeit mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wittlich ins Gespräch kommen, um gemeinsam über Themen im Kontext Sicherheit zu sprechen.



Was erwartet Sie?



- Einblick in das Sicherheitskonzept der Polizei Wittlich

- Rückblick auf vergangene Kontrollen und Maßnahmen

- Möglichkeit, Ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen mitzuteilen

- Offener Austausch über Ihre Fragen und Anliegen



Wann: Donnerstag, 13.11.2025, ab 17:00 Uhr

Wo: Im Mehrgenerationenzentrum "WILàvie", Brautweg 1, Wittlich



Wir freuen uns auf Sie!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Christian Köb, PHK

Telefon: 06571 926 0

https://s.rlp.de/PIWittlich





