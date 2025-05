Einkaufswagen rollt gegen PKW

Am Donnerstag, den 22.05.2025 gegen 11:30 Uhr, wurde ein PKW auf dem Parkplatz des Netto Marktes in der Römerstraße beschädigt.

Hier wurde der Wagen von einer männlichen Person schwungvoll in die dafür vorgesehene Box geschoben und nicht gesichert. Anschließend machte sich der Einkaufswagen selbstständig und rollte gegen einen geparkten PKW. Wer kann Hinweise zu dem Sachverhalt bzw. zu dem Verursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, unter der 06571/926-0, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell