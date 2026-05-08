Eingriff in den Straßenverkehr bei Dhronecken durch Aufmalen eines Fußgängerüberweges



Der Fußgängerüberweg wurde so perfekt aufgebracht, dass er von einem echten, genehmigten nicht mehr zu unterscheiden ist.

Was wahrscheinlich als Scherz gedacht war, kann aber in diesem Fall schwerwiegende Folgen haben. Da die Anforderungen an einen Fußgängerüberweg mit Beschilderung und Beleuchtung nicht gegeben sind, ist auch keine ausreichende Sicherheit gewährleistet. Die Nutzung könnte zu Konflikten und im schlimmsten Fall zu einem Verkehrsunfall, mit vielleicht schwerwiegenden Folgen führen.

Dies dürften die Täter bei ihren Malerarbeiten nicht bedacht haben.

Die Polizei fragt nun, wer Hinweise zu dem oder den Täter/n geben kann und bittet, sich diesbezüglich bei der



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