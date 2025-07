Eingeschränkte Besuchsmöglichkeit der Polizei Bitburg am Freitag und Samstag

Im Rahmen der Bauarbeiten ist der Zugang zur Polizeiinspektion am Freitag und Samstag, 18. und 19. Juli 2025, nur eingeschränkt möglich.



Die Polizei Bitburg bittet Besucher ihre Anliegen heute und am Wochenende telefonisch mitzuteilen und für nächste Woche einen Besuchstermin zu vereinbaren. Sollte die Mitteilung keinen Aufschub dulden, werden die Besucher nach telefonischer Anmeldung auf dem Besucherparkplatz abgeholt und über den Innenhof ins Gebäude geführt. Es ist mit erhöhten Wartezeiten zu rechnen.



Die Polizeiinspektion Bitburg ist telefonisch erreichbar unter 06561 96850.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





