Eine Kundgebung und zwei Aufzüge mit dem Thema "Nie wieder ist jetzt"

"Greenpeace Trier" und "Studies gegen Rechts", versammelten sich im Bereich der Kirche St. Paulin in Trier und starteten ihren Aufzug über die Paulinstraße in Richtung der Porta Nigra.

An diesem nahmen ca. 350 Personen teil.



Die AG Frieden und "Omas gegen Rechts" meldeten ebenfalls einen Aufzug an. Dieser Zusammenschluss bewegte sich vom Bahnhofsvorplatz mit ca. 700 Teilnehmern über die Nordallee/Theodor-Heuss-Allee in die gleiche Richtung.



Der Verkehr musste auf Grund der hohen Teilnehmerzahlen entlang der beiden Aufzugstrecken kurzfristig gesperrt werden. Es kam dabei zu keinen nennenswerten Behinderungen.



Im Bereich der Porta Nigra schlossen sich die genannten Aufzüge der stationären Kundgebung von der Vereinigung "Buntes Trier" an.

Die Großkundgebung erstreckte sich von der Porta Nigra bis in die Simeonstraße. Es nahmen in der Spitze etwa 3000 Personen teil.



Die Polizei Trier begleitete die Versammlungen gemeinsam mit der städtischen Ordnungsbehörde. Die Veranstaltungen verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.



Der Einsatzleiter, Polizeioberrat Matthias Emmerich, zeigt sich zufrieden mit dem Einsatzverlauf: "Unsere polizeilichen Maßnahmen wurden nach der Tat von München in Kooperation mit der städtischen Ordnungsbehörde nochmals überprüft und angepasst. Der Schutz der Versammlungsteilnehmer und die freie Meinungskundgabe hatten für uns jederzeit oberste Priorität. Unser polizeiliches Konzept konnte zu einem störungsfreien Verlauf der Versammlungen vollumfänglich beitragen."



