Einbrüche in Wittlich

Wittlich (ots) -



Zu zwei Einbrüchen wurden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wittlich am Montagmorgen des 19.10.2026 alarmiert.



Im Zeitraum 17.10.2026 bis 19.10.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Firmengelände in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich.

Hier drangen sie durch Aufhebeln einer Eingangstüre in das Innere des Geschäfts ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen, durch die spezialisierten Kräfte der Kriminalinspektion Wittlich wurden Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 17.10.2026 bis 19.10.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich.

Hier versuchten sie durch Aufhebeln einer Eingangstüre in das Innere des Geschäfts einzudringen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



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Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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