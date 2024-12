Einbrüche in Osann-Monzel Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 20.12.2024 und Freitag, dem 27.12.2024, 17:00 Uhr kam es in Osann-Monzel zu zwei Einbrüchen.



Angegangen wurden das Schützenhaus und ein Bauwagen.

Hierbei zerschlugen die unbekannten Täter jeweils eine Scheibe und gelangten so in die Tatobjekte.

Hier wurden diverse Gegenstände entwendet.

Der eingetretene Schaden dürfte nach ersten Einschätzungen im niedrigen bis mittleren 4-stelligen Bereich liegen.

Neben den zuvor genannten Einbrüchen versuchten die unbekannten Täter ebenfalls in ein Vereinsheim einzusteigen, was jedoch misslang.

Alle drei Objekte liegen in unmittelbarer Nähe zueinander, weshalb davon ausgegangen wird, dass es sich bei allen drei Tatorten vermutlich um die gleichen Täter handeln dürfte.



Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel: 06571/926-0 zu melden

Polizeiinspektion Wittlich



Jürgen Bastgen, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





