Einbrüche in Greimerath, Baldringen und Trier

Sie durchsuchten das Haus nach Schmuck. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar.



Baldringen



Am Freitag, 6. Februar, zwischen 5 Uhr und 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Baldringen. Der oder die Täter durchsuchten das Haus, stahlen aber scheinbar nichts.



Trier



Am Freitag, 6. Februar, zwischen 7:50 Uhr und 14:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung in der Weidegasse in Trier. Nach erster Einschätzung wurde nichts entwendet.



Ebenfalls am Freitag, 6. Februar, zwischen 8:15 Uhr und 20:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Hauses in der Adolph-Kolping-Straße in Trier auf. Sie durchsuchten das Anwesen und entwendeten Wertgegenstände.



Am Samstag, 7. Februar, zwischen 18:25 Uhr und 23:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter sich auf verschiedenen Wegen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hockweiler Straße in Trier zu verschaffen. Sie öffneten schließlich ein Fenster, ließen dann aber scheinbar von der weiteren Tatausübung ab.



Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



