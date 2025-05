Einbrüche in gewerbliche Gebäude

Die Täter entwendeten Piercing-Utensilien und flüchteten unerkannt.



Zwischen Montag, 19. Mai, 19:55 Uhr, und Dienstag, 20. Mai, 8:20 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Autowaschanlage in der Zurmaiener Straße in Trier, Nähe Ratio, auf. Aus den Büroräumen entwendeten die Täter eine Geldbörse.



In derselben Nacht, zwischen 17 Uhr und 7:20 Uhr, verschafften sich bislang ebenso unbekannte Täter Zutritt zum ehemaligen Supermarkt Real in der Straße Am Kenner Haus in Kenn. Die Täter entwendeten Kupferkabel in großer Menge und flüchteten möglicherweise mit einem Kastenwagen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.



