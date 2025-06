Einbrüche in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Freitag, dem 30. Mai, bis Dienstag, dem 3. Juni, brachen Unbekannte in mehrere Geschäftsräume in Trier ein.





In der Nacht zu Montag, dem 2. Juni, gegen 3:50 Uhr warfen unbekannte Täter eine Terrassentür zu einem Büro in der Trierer Thyrsusstraße ein und durchsuchten die dahinter befindlichen Büroräume eines Pflegedienstes nach Diebesgut und verursachten hohen Sachschaden.



Zwischen Freitag, dem 30. Mai, 13:15 Uhr und Montag, dem 2. Juni, 7:10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Gustave-Eiffel-Straße und versuchten anschließend erfolglos in Büroräume einzudringen.



Im Zeitraum von Montag, dem 2. Juni, 20:30 Uhr bis Dienstag, dem 3. Juni, 4:55 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einer Bäckerei in der Luxemburger Straße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Höhe des erbeuteten Diebesgutes steht noch nicht fest.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 0651/983-43390 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Marc Fleischmann

Pressestelle

Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell