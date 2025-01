Einbrüche in der Region Trier

Am Donnerstag, 16. Januar, zwischen 00:30 Uhr und 5:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter erfolglos die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Trierer Straße in Igel aufzuhebeln.





Zwischen Freitag, 17. Januar, 5:40 Uhr, und Sonntag, 19. Januar, 7:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Ringstraße in Pfalzel. Die Täter entwendeten unter anderem einen Tresor, der zwischenzeitlich durch einen Passanten aufgefunden wurde.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell