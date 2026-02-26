Einbrüche in der Region Trier in der vergangenen Woche

Sie flüchteten ohne Diebesgut.



Zwischen Freitag, 20. Februar, 18 Uhr, und Sonntag, 22. Februar, 17:15 Uhr, gelangten unbekannte Täter über einen Baum auf den Balkon eines Hauses in der Straße Juffernberg in Trier. Hier hebelten sie die Balkontür auf und entwendeten Wertgegenstände.



Am Dienstag, 24. Februar, zwischen 8 Uhr und 15:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Laurentius-Zeller-Straße. Der oder die Täter entwendeten hochwertige Handtaschen, Schmuck und Bargeld. Gegen 15:15 Uhr sah ein Zeuge einen verdächtigen Mann vor dem Anwesen. Der Mann war circa 1,80 m groß, eher breit gebaut, dunkel gekleidet mit Sturmhaube und Kapuze, schwarzen Nike Schuhe und einer Luis Vuitton-Tasche über der Schulter.



Konz



Am Sonntag, 22. Februar, zwischen 2 und 3 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung in der Römerstraße in Konz auf. Sie entwendeten Parfums und Elektrogeräte.



Am Mittwoch, 25. Februar, zwischen 18 und 22 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in der Weinbergstraße in Konz auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände.



Fell



Am Dienstag, 24. Februar, zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in der Kirchstraße in Fell auf. Sie entwendeten Schmuck und Wertgegenstände.



Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.



