Einbrüche in Baucontainer

In der Nacht vom 04./05.03.2025 ereignete sich in Trier auf einem Bauhof in der in der Straße "Spitzmühle" (unmittelbar neben dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium) ein Einbruch in einen Baucontainer. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten mehrere Baumaschinen sowie hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von circa 30.000 Euro.

Zu den gestohlenen Gegenständen gehören unter anderem mehrere Rüttelplatten, ein Fugenschneider und weiteres Kleinwerkzeug.

Vermutlich im gleichen Tatzeitraum ereignete sich ein weiterer Einbruch in eine Baustelle im Buntspechtweg - Baugebiet Castelnau. Hierbei entwendeten die Täter hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von circa 1500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Baucontainers gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/983-44150 oder per Mail pitrier.wache@polizei.rlp.de zu melden.



