Einbrüche im Ortsteil Nahbollenbach

In der Nacht vom 26.05.2025 auf den 27.05.2025 ereigneten sich im Ortsteil Nahbollenbach Einbrüche in einer Kfz-Werkstatt und einem Möbelgeschäft.





Hierbei drangen die unbekannten Täter in die Gebäude ein.



Die Ermittlungen dauern derzeit an.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell