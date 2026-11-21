In der Nacht vom Freitag, 20.11.2026 auf Samstag, 21.11.2026 kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Bereich Am Prinzenkopf/Auf Tannerd in Alf.

Die Täter nutzten Werkzeug, um in die Häuser und Wohnungen der Geschädigten zu gelangen. In einzelnen Objekten kam es zu Diebstählen von nicht unerheblichem Wert.

Die Polizei sucht Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten.



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