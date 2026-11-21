Die Täter nutzten Werkzeug, um in die Häuser und Wohnungen der Geschädigten zu gelangen. In einzelnen Objekten kam es zu Diebstählen von nicht unerheblichem Wert.
Die Polizei sucht Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten.
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Polizeiinspektion Zell
06542-9867-0
Polizeidirektion Wittlich
Telefon: 06571-9152-0
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Einbruchsserie
Die Täter nutzten Werkzeug, um in die Häuser und Wohnungen der Geschädigten zu gelangen. In einzelnen Objekten kam es zu Diebstählen von nicht unerheblichem Wert.