Einbruchsserie

Idar-Oberstein und Umgebung (ots) - Seit Mitte Mai 2025 kommt es im Idar-Obersteiner Stadtteil Regulshausen, sowie in den Gemeinden Hintertiefenbach und Gerach zu einer Häufung von Einbrüchen und versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser, Gartenlauben und Kfz.



Es wird davon ausgegangen, dass die Taten von zwei bislang unbekannten männlichen Tätern begangen werden, die einen örtlichen Bezug zu den Gemeinden haben dürften.



Der Kripo Idar-Oberstein liegen Hinweise vor, dass die Täter auf den angegangenen Grundstücken auch gezielt nach deponierten Haustürschlüsseln suchen, mit denen sie dann in die Wohnanwesen gelangen könnten.

Die Kripo Idar-Oberstein rät deshalb dringend davon ab, Haustürschlüssel, Pkw-Schlüssel und weitere Schlüssel als Notfallschlüssel vermeintlich versteckt im Außenbereich aufzubewahren. Dies kann im Falle eines vollendeten Einbruchs, neben der damit verbundenen Gefahr für die Hausbewohner durch die eindringenden Täter, auch zu Komplikationen bei der Schadensregulierung durch die Versicherung führen.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell