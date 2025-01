Einbruchsserie

In der Nacht vom 22.01.2025 auf den 23.01.2025 kam es auf der Dausfelder Höhe sowie in Bleialf zu insgesamt vier Einbrüchen in Geschäftsgebäude.

Dabei entstand unter anderem erheblicher Sachschaden in einem hohen, vierstelligen Bereich.

In Bleialf konnte eine Zeugin einen Hinweis zu einem silbernen PKW und mehreren Personen geben, die sich zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr auf dem Bleialfer Marktplatz befanden.



Das Regionale Kriminalkommissariat sowie die Polizei Prüm bitten potentielle Zeug*innen, die weitere Beobachtungen in Bleialf und Dausfeld gemacht haben, darum, sich unter der Rufnummer 06551-9420 oder der E-Mail-Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



