Einbruchsserie in Enkirch

Betroffen waren eine Lagerhalle im Waldstück am Sportplatz Enkirch, zwei Hütten des Angelvereins, das Tennishaus sowie ein Container auf dem Festivalgelände im Großbachtal.



In drei von vier Fällen verschaffte sich der Täter beziehungsweise die Tätergruppe lediglich gewaltsam Zugang zu den Gebäuden, ohne Gegenstände zu entwenden. In einem Fall wurden Gegenstände im Wert von etwa 50EUR entwendet.



Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.



Auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0

pizell@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell