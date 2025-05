Einbruchsserie im Ortsteil Regulshausen

Idar-Oberstein (ots) -



Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen kam es im Ortsteil Regulshausen in der Nacht vom 23. Auf den 24. Mai zu einer Serie von Einbruchsversuchen.

Unbekannte Täter, vermutlich zwei Personen, durchquerten mehrere Grundstücke und versuchten, sich Zugang zu den Gebäuden zu verschaffen.

Die meisten bekannten Fälle ereigneten sich hierbei im Neubaugebiet.

Glücklicherweise schlugen alle bisher bekannten Aufbruchsversuche fehl und es kam lediglich zu geringfügigen Sachschäden.



Die Polizei sucht aktuell weitere Anwohner, die weitere Hinweise zu der Fallserie liefern können.

Wer hat in der Nacht vom 23. Auf den 24. verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder am nächsten Morgen entsprechende Feststellungen auf dem Grundstück gemacht?

Wer hat möglicherweise Videoaufnahmen der Täter auf der Überwachungskamera und kann ein genaueres Bild der Täter liefern?



Informationen oder Videoaufzeichnungen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



