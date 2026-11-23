

Zwischenzeitlich liegen insgesamt neun Taten vor.

Zielrichtung der Täter war hauptsächlich Bargeld und Schmuck.



Die Fachkommissariate der Kriminalinspektionen Trier und Wittlich haben die Ermittlungen übernommen.



In Alf brachen die Täter in den Straßen "Am Prinzenkopf" und "Auf Tannerd" in insgesamt fünf Einfamilienhäuser ein.

Die Täter drangen durch gewaltsames Öffnen von Terrassen- oder Balkontüren in das Innere der Häuser ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.



Wie schon berichtet kam es ebenso zu einem Einbruch in Konz in der Straße "Löllberg".

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Weiterhin wurden Taten in Kröv, in der "Viehbachstraße", in der Straße "Auf der Quart" in Bitburg-Masholder und in der Straße "Kokelberg" in Messerich bekannt.



Der Gesamtschaden liegt zwischenzeitlich im mittleren fünfstelligen Bereich.



Ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Die ersten Ermittlungen und die bisher eingegangenen Zeugenhinweise weisen auf drei männliche Tatverdächtige hin, welche möglicherweise mit einem grauen VW Passat unterwegs sein dürften.

Die Personen konnten bisher wie folgt beschrieben werden.



- hüftlange Winterjacken

- Trekking- / Arbeitshosen

- Kopfbedeckungen (Kappe und Wintermütze)

- zwei der Personen mit Rucksäcken



Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten werden an die örtlichen Dienststellen erbeten.

Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Personen geben oder hat den VW Passat gesehen?



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983 40022

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