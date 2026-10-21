



Im Zeitraum 17.10.2026 bis 19.10.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Firmengelände in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich.

Hier drangen sie durch Aufhebeln einer Eingangstüre in das Innere des Geschäfts ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen, durch die spezialisierten Kräfte der Kriminalinspektion Wittlich wurden Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 17.10.2026 bis 19.10.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich.

Hier versuchten sie durch Aufhebeln einer Eingangstüre in das Innere des Geschäfts einzudringen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Nun wurde am 20.10.2026 ein weiterer Einbruchsdiebstahl im gleichen Bereich bekannt.



Im Zeitraum 02.10.2026 bis 20.10.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Privatgelände in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.

Hier drangen die Täter durch Einschlagen einer Scheibe in zwei auf dem Gelände befindliche Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Vor Ort wurde zudem augenscheinlich bewusster Vandalismus betrieben.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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