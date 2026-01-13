Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum 10.01.2026 bis 12.01.2026 brachen bisher unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters in den Verkaufsraum eines Autohandels in der der Otto-Hahn-Straße in Wittlich ein.





Nachdem das Fenster eingeschlagen wurde, konnte dieses nach Hindurchgreifen geöffnet werden.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



