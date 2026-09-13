Einbruchsdiebstahl, Täter durch Geschädigten ertappt





Im Schlafzimmer des Anwesens stieß er gegen einen dort stehenden Stuhl, so dass dieser umfiel.



Der Hauseigentümer, welcher sich im Wohnzimmer befand, wurde auf das Ereignis aufmerksam, sah jedoch den Täter nur noch aus dem Schlafzimmer durch das zuvor geöffnete Fenster flüchten.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich, sowie durch Kräfte der Kriminalpolizei aufgenommen und Spuren gesichert.



In Tatortnähe wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtenden Täter durchgeführt, welche zunächst negativ verliefen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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