Nachdem die rückwärtige Gebäudetür aufgebrochen worden war, drangen die Täter in das Anwesen ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge aus den betretenen Räumen der Garage und des Kellers.
Weitere Räumlichkeiten wurden nicht angegangen.
Die genaue Schadenhöhe konnte bisher nicht beziffert werden.
Eine erste Befragung der Nachbarschaft ergab, dass man Dienstagnacht gegen 03:30 Uhr verdächtige, laute, aber nicht näher identifizierbare Geräusche wahrnahm.
Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus, Garage und Keller
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