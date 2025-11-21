Einbruchsdiebstahl in Prüm

Im Zeitraum vom 19.11.2025 gegen 18:00 Uhr und dem 20.11.2025 gegen 08:45 Uhr, ereignete sich in der Bertradastrasse in Prüm, ein versuchter Einbruchdiebstahl.

Derzeit unbekannte Täter verschafften sich, durch aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich, Zugang in das Einfamilienhaus. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand nichts aus dem leerstehenden Wohnhaus.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wohngebietes um die Bertradastrasse gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel. 06551-9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



