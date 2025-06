Einbruchsdiebstahl in Juweliergeschäft

In der Nacht des 11.06.2025 zwischen 02:55 Uhr und 03:05 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Juweliergeschäft in der Ortslage Allenbach.



Hierbei wurde zunächst die Alarmanlage des Tatobjektes durch die drei bislang unbekannten Täter mit Bauschaum sowie Klebeband beschädigt.

Anschließend drangen zwei der Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in das Tatobjekt ein, während der dritte Täter Schmiere stand.

Im Inneren wurden sämtliche Glasvitrinen unter Verwendung eines Brecheisens zerstört und der darin befindliche Schmuck entwendet.

Zum Abtransport wurden größere schwarze Müllsäcke verwendet.

Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute in einem dunklen 1er BMW in Fahrtrichtung Idar-Oberstein.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu dem Tathergang sowie zu den unbekannten Tätern und dem Fluchtfahrzeug machen können.

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell