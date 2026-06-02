Zudem wurden weitere Türen des Jugendheims und der Ortsgemeinde Wincheringen an der gleichen Örtlichkeit aufgebrochen bzw. wurde versucht diese aufzubrechen.
Personen die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen am Jugendzentrum Wincheringen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: PHK Morgen, Bezirksbeamter PI Saarburg
Telefon: 06581/9155-35
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Einbruchsdiebstahl in Jugendzentrum von Wincheringen