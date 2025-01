Einbruchsdiebstahl in Handwwerksbetrieb

Bislang unbekannte Täter drangen in der Ortslage Fischbach, in der Nähe des dortigen Sportplatzes, zwischen Dienstag, dem 14.01.2025, 16:30 Uhr und Mittwoch, den 15.01.2025, 10:30 Uhr über eine Dachleiter in die Lagerhalle eines ortsansässigen Handwerksbetriebs ein.



Die Täter entwendeten Werkzeug und Baumaschinen. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Zudem kann vor der Lagerhalle ein weißer LKW ohne Zulassung und Kennzeichen vorgefunden werden, der bislang nicht in direkten

Zusammenhang zu der Tathandlung gebracht werden konnte.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat.

Insbesondere wären Hinweise von Bedeutung, die sich auf

verdächtige Wahrnehmungen während der genannten Tatzeit in der Ortslage Fischbach-Weierbach beziehen.

Sollten hier verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten

Bereich aufgefallen sein, wird um Mitteilung sachdienlicher Hinweise an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781-5610 gebeten.

Hinweise, die zur Aufklärung der Herkunft und zur Ermittlung des LKW - Fahrers des genannten weißen LKW der Marke MAN führen könnten, werden ebenfalls entgegengenommen.



