Großlittgen
Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht zum 3. Juli kam es in Großlittgen in der Straße "Zur Tuchbleich" in einem dort ansässigen metallverarbeitenden Betrieb zu einem Einbruchsdiebstahl.


Durch Aufhebeln von Fenster und Tür gelangten die bislang unbekannten Täter in das Innere der Firmenhalle und entwendeten Metall. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte mutmaßlich mit einem Transporter.
Nach ersten Schätzungen dürfte ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden sein.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden bei der Kriminalinspektion Wittlich, 06571 9500 0 oder unter
kiwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kriminalpolizei Wittlich
Nicole Uhlig, KHK´in
Telefon: 06571-9500-0
kiwittlich@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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