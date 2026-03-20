Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude





Hier schnitten sie den das Gelände umgebenden Zaun auf, gelangten so auf das Firmengelände und entwendeten eine bisher nicht abschließend definierbare Menge an Metallgegenständen.



Der Abtransport dürfte mit Sicherheit mittels eines größeren Fahrzeuges erfolgt sein.



Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X.

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell