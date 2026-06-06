Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu dem Fahrzeug, indem sie eine der Scheiben einschlugen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/942-0
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Einbruchsdiebstahl aus PKW
Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu dem Fahrzeug, indem sie eine der Scheiben einschlugen.