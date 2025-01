Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 29.12.2024 bis zum 12.01.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Beilingen, "Auf der Kehr".



Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und konnten sich so Zugang in das Haus verschaffen.

Im Rahmen der Tatausführung konnte Schmuck erbeutet werden.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet mögliche Zeugen, welche im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Örtlichkeit festgestellt haben, sich unter der 06561-96850 zu melden.



