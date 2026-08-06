Birkenfeld
Einbruchsdiebstahl auf Privatgrundstück in Niederbrombach
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

In der Zeit von Dienstag, den 04.08.2026, gegen 18Uhr bis Mittwoch, den 05.08.2026, 18:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Gerätecontainer auf einem Privatgrundstück in Niederbrombach ein.

Die Täter entwendeten einen roten Rasentraktor der Marke MTD. Das Privatgrundstück befindet sich in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz Niederbrombach.

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.-Nr.: 06782-9910 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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