Einbruchsdiebstahl auf Privatgrundstück in Niederbrombach

In der Zeit von Dienstag, den 04.08.2026, gegen 18Uhr bis Mittwoch, den 05.08.2026, 18:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Gerätecontainer auf einem Privatgrundstück in Niederbrombach ein.

Die Täter entwendeten einen roten Rasentraktor der Marke MTD. Das Privatgrundstück befindet sich in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz Niederbrombach.



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