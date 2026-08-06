Die Täter entwendeten einen roten Rasentraktor der Marke MTD. Das Privatgrundstück befindet sich in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz Niederbrombach.
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Einbruchsdiebstahl auf Privatgrundstück in Niederbrombach
Die Täter entwendeten einen roten Rasentraktor der Marke MTD. Das Privatgrundstück befindet sich in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz Niederbrombach.