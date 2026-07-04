Einbruchsdiebstähle, Vandalismus, Sachbeschädigungen

Großlittgen, Flußbach, Niederscheidweiler und Wittlich (ots) -



Gleich mehrere Einbrüche, Diebstähle und Sachbeschädigungen mussten die Beamtinnen und Beamten am 03.07.2026 registrieren.



Im Zeitraum 03.07.2026, 00:15 Uhr bis 05:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Straße "Zur Tuchbleiche" in Großlittgen ein.

Im Inneren der Werkstatt durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 02.07.2026, 18:00 Uhr bis 03.07.2026, 08:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Türe in eine Orthopädie-Praxis in der Feldstraße in Wittlich einzudringen.

Die Tat misslang aufgrund der Sicherung der Türe.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 19.06.2026 bis 25.06.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Straße "In den Zeinen" in Flußbach.

Hier wurde ein Vogelhäuschen samt Tränke beschädigt und ein Kompressorschlauch entwendet.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 01.07.2026, 21:00 Uhr bis 02.07.2026, 08:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Hontheimer Straße in Niederscheidweiler.

Hier beschädigten sie das Tor eines Hühnerstalls vermutlich mittels eines Fußtritts.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 24.06.2026 berichtete die Polizeiinspektion Wittlich bereits über den nachfolgenden Sachverhalt:

Im Zeitraum 01.03.2026 bis 23.06.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer als Ferienhaus genutzten Hütte im Waldgebiet bei Wittlich.

Hier brachen sie durch Einschlagen der Fensterscheiben in das Anwesen ein, verwüsteten dieses und entwendeten diverse Gegenstände der Einrichtung.

Der Abtransport dürfte mittels Fahrzeugs stattgefunden haben.

Nun kam es im Zeitraum 28.06.2026 bis 03.07.2026 erneut zu einem Aufsuchen der Waldhütten in dem Bereich nahe der Rommelsbach in Wittlich.

Die bisher unbekannten Täter drangen durch Aufhebeln in die Hütte ein und begingen sinnlosen Vandalismus im Inneren, unter anderem, indem ein Feuerlöscher versprüht wurde.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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