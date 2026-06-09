Trier
Einbruchdiebstahl in Saarburg-Beurig
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, den 07.06.2026 ca. 15:00 Uhr bis Dienstag, den 09.06.2026 ca. 08:00 Uhr, in Saarburg, Irscher Straße, in ein städtisches Gebäude ein.

Das Gebäude ist zur Zeit unbewohnt und wird als Lagerstädte genutzt. Entwendet wurden Werkzeuge und große Haushaltsgeräte. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten etwaige Hinweise an die Kriminalpolizei in Trier mitzuteilen.

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Kriminaldirektion Trier
Kürenzer Straße 3, 54292 Trier
Telefon 0651 - 983 43390

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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