Das Gebäude ist zur Zeit unbewohnt und wird als Lagerstädte genutzt. Entwendet wurden Werkzeuge und große Haushaltsgeräte. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
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Einbruchdiebstahl in Saarburg-Beurig
Das Gebäude ist zur Zeit unbewohnt und wird als Lagerstädte genutzt. Entwendet wurden Werkzeuge und große Haushaltsgeräte. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.