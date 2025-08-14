Einbruchdiebstahl in private Fischerhütte am Osterbach in Reinsfeld





Der oder die Täter brachen die verschlossene Eingangstür zur Fischerhütte auf und ließen sich augenscheinlich häuslich nieder. Sie benutzten einen im Objekt befindlichen Bolzenschneider, um in der Hütte vorgelagerten offenen Unterstand diverse mittels Ketten gesicherte Sitzgelegenheiten etc. freizubekommen und im späteren Verlauf zu nutzen.



Weiterhin wurde die in der Hütte befindliche Angelausrüstung benutzt und Fische gefangen und vor Ort verzehrt. Im und um das Objekt konnten Spuren und Gegenstände gesichert werden, die Rückschlüsse auf den oder die Täter zulassen werden.



Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung, wer im oben genannten Zeitraum Bewegungen bzw. Wahrnehmungen in oder um die Fischerhütte festgestellt hat.



