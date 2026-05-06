Sellerich
Einbruchdiebstahl in landwirtschaftlichem Betrieb
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum von Sonntag, den 3. Mai 2026, 18:00 Uhr, bis Montag, den 4. Mai 2026, 08:00 Uhr, kam es in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Ortschaft Sellerich zu einem Einbruchdiebstahl.


Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zum Betriebsgelände und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-95000
E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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